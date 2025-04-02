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Дуплексы в Гёльджюк, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Гёльджюк, Турция
Дуплекс 5 комнат
Гёльджюк, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом На Море в Коджаэли в Развитом Комплексе. Уникальные квартиры с видом на мор…
$221,767
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Дуплекс 6 комнат в Гёльджюк, Турция
Дуплекс 6 комнат
Гёльджюк, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Этаж 3/4
Квартиры с Видом На Море в Коджаэли в Развитом Комплексе. Уникальные квартиры с видом на мор…
$279,553
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