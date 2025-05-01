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Магазины в Гельбашах, Турция

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1 объект найдено
Магазин 400 м² в Гёльбаши, Турция
Магазин 400 м²
Гёльбаши, Турция
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Новый магазин на улице в престижном районе Анкары Гёльбаши Новый магазин на продажу располож…
$440,404
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