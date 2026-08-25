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Квартиры с бассейном в Газипаше, Турция

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18 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Что вы получаете: Полностью меблированная квартира планировки 1+1 площадью 55 м², расположен…
$69 963
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 7
Что вы получаете: Современные апартаменты формата 1+1 площадью 64,5 м², расположенные на 7 э…
$107 269
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Что вы получаете: Светлую меблированную квартиру планировки 1+1 общей площадью 50 м² в новом…
$69 371
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/9
Продаётся квартира в комплексе Gaziapasa Dream Home — 700 м от пляжа    Уютная квартир…
$111 405
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Квартира 3 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 5/5
Газипаша, район Пазарджи, на Речной дороге и рядом с морем Качественный жилой комплекс с по…
$194 596
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в новом комплекс в тихом районе Газипаша. Рай…
$88 498
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 4 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/10
Прекрасный район Газипаша Пазарджи Просторная, большая и вместительная квартира 3+1 Подход…
$194 991
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Отличное расположение в Газипаша Пазарджи Уникальный качественный проект Пазарджи / Газипа…
$91 334
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Отличное расположение в Газипаша Пазарджи Уникальный качественный проект Пазарджи / Газипа…
$75 188
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Что вы получаете: Стильные и полностью меблированные апартаменты 1+1 в новом современном жил…
$81 644
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/5
Расположение в торговом центре Газипаши Высококачественное строительство Кумхуриет / Пазар…
$70 561
НДС
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Квартира 5 комнат в Газипаша, Турция
Квартира 5 комнат
Газипаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 10/10
Непревзойденное расположение в районе Газипаша Пазарджи Участок готов к застройке, подходит…
$224 703
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 4 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/10
Уникальное Расположение в Газипаша Пазарджы Полностью Готовый Жилой Комплекс Квартира 3+1 Н…
$144 592
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 3 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/5
Отличное расположение в Газипаша Пазарджи Уникальный качественный проект Пазарджи / Газипа…
$144 592
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Газипаша, район Пазарджи, на Речной дороге и рядом с морем Качественный жилой комплекс с по…
$69 826
НДС
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/7
В Газипаше, район Пазарджи, в качественном жилом комплексе с открытым пространством вокруг, …
$58 375
НДС
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/10
Что вы получаете: Эксклюзивный проект в новом районе Газипаша. О строительстве: Строительст…
$114 265
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 10
Рады представить вниманию новый жилой комплекс в прибрежном городке Газипаша. Газипаша — …
$79 802
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