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Квартиры с садом в Газипаше, Турция

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13 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Korubasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Korubasi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Новый проект жилого комплекса будет состоять из одного 9-ти этажного блока, расположенного н…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Korubasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Korubasi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
От собственника выставлена на продажу двухкомнатная квартира, жилой площадью 55 кв.м., на 3 …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Вы привыкли жить в комфорте и хотите купить дом в Алании? Новая резиденция расположена в стр…
Цена по запросу
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ÖVENÇOĞLU GROUP
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Квартира 4 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция Резиденция ра…
$234,064
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Квартира 2 комнаты в Korubasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Korubasi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 4
Новый жилой комплекс состоит из четырех 6-этажных блоков с фасадом в современном стиле. Рези…
Цена по запросу
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Квартира в Газипаша, Турция
Квартира
Газипаша, Турция
Площадь 46 м²
Новый проект в Газипаша. Участок 4231 м². 7 этажей и 82 квартиры: 70 квартир 1+1 и 12 дуплек…
$123,978
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Агентство
Hayat
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Квартира в Газипаша, Турция
Квартира
Газипаша, Турция
Площадь 47 м²
Газипаша — прекрасное экологическое место со множеством фруктовых садов и лесов. Оно тихое и…
$92,983
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Агентство
Hayat
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English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Korubasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Korubasi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
Многие застройщики приглядели Газипашу для активной застройки современных жилых комплексов. …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Korubasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Korubasi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс премиум класса в Газипаше, расположенный на благоустроенной территории …
Цена по запросу
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Квартира в Газипаша, Турция
Квартира
Газипаша, Турция
Площадь 60 м²
Современный 10-этажный ЖК расположен в Пазарджи – одном из самых престижных районов города Г…
$145,674
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Hayat
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Квартира в Газипаша, Турция
Квартира
Газипаша, Турция
Площадь 43 м²
Представляем вашему вниманию уникальную возможность стать обладателем прекрасной квартиры в …
$134,309
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Hayat
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Квартира в Газипаша, Турция
Квартира
Газипаша, Турция
Площадь 46 м²
Новый комплекс от застройщика в районе Газипаша. Расположение: Проект расположен в Газипаша,…
$122,015
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Korubasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Korubasi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию жилой комплекс премиум-класса в районе Газипаша, состоящий из д…
Цена по запросу
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