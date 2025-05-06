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Квартиры с террасой в Газипаше, Турция

пентхаусы
9
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция Рези…
$132,318
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Квартира 4 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция Резиденция ра…
$234,064
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