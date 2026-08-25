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Квартиры с видом на море в Газипаше, Турция

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11 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$220 141
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/9
Продаётся квартира в комплексе Gaziapasa Dream Home — 700 м от пляжа    Уютная квартир…
$111 405
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Квартира 3 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$150 255
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 3 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 5/5
Газипаша, район Пазарджи, на Речной дороге и рядом с морем Качественный жилой комплекс с по…
$194 596
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 7
Квартиры рядом с морем в благоустроенном комплексе в Анталии, Газипаша Газипаша является одн…
$83 471
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Пентхаус 4 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$262 073
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$115 312
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Пентхаус 3 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 7
Квартиры рядом с морем в благоустроенном комплексе в Анталии, Газипаша Газипаша является одн…
$124 914
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Квартира 5 комнат в Газипаша, Турция
Квартира 5 комнат
Газипаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 10/10
Непревзойденное расположение в районе Газипаша Пазарджи Участок готов к застройке, подходит…
$224 703
НДС
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Агентство
газивисор / Недвижимость и Инвестиции
Языки общения
English, Türkçe
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Квартира 3 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/5
Отличное расположение в Газипаша Пазарджи Уникальный качественный проект Пазарджи / Газипа…
$144 592
НДС
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Агентство
газивисор / Недвижимость и Инвестиции
Языки общения
English, Türkçe
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Квартира 2 спальни в Aydincik, Турция
Квартира 2 спальни
Aydincik, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Газипаша Квартира 2+2 с отдельной кухней-столовой и просторным залом с видом на море из 2 ко…
$123 594
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