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Квартиры с гаражом в Газипаше, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 6
Наш новый проект в районе Газипаша, Анталья. Проект состоит из одного блока 6 этажей , в общ…
$114,789
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