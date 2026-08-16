Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Фоча
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Фоче, Турция

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Фоча, Турция
Вилла 6 комнат
Фоча, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Этаж 1/3
Отдельностоящая просторная вилла с парковкой в Фоче, Измир Эта вилла в Фоче объединяет совре…
$1,10 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти