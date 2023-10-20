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Отели в Фетхие, Турция

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1 объект найдено
Отель 1 спальня в Фетхие, Турция
Отель 1 спальня
Фетхие, Турция
Количество спален 1
Площадь 600 м²
В Фетхие, в километре  от всемирно известного песчаного пляжа Патара, расположен  бутик отел…
€1,10 млн
Realting.com
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