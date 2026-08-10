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Пентхаусы в Фатихе, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Фатих, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Этаж 7/7
Просторная квартира с открытым видом на море в доме с лифтом в квартале Султанахмет в Стамбу…
$221,973
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