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Пентхаусы в Фатих, Турция

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Фатих, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 4/4
Пентхаус для Инвестиций в Отличном Месте в Стамбуле, Фатих. Пентхаус после свежего ремонта о…
€171,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 7/7
Квартира с Видом на Море Рядом с Голубой Мечетью в Фатихе. Квартира в Стамбуле находится в в…
€270,000
Realting.com
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