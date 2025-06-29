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Квартиры с садом в Эрзуруме, Турция

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1 объект найдено
Квартира в Gulveren, Турция
Квартира
Gulveren, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Роскошные квартиры расположены в Кепезе, Gulveren Neighborhood, Анталия, в комплексе смешанн…
$576,614
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Параметры недвижимости в Эрзуруме, Турция

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