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Снять квартиру на долгий срок в Didim, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Didim, Турция
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Didim, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Modern 2-Bedroom Ground Floor Apartment Rental Property in Altinkum – Spacious Apartment wit…
$534
в месяц
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Квартира 3 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Didim, Турция
Квартира 3 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Didim, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
3 bedroom modern and luxury fully furnished apartment available for long term rent in Didim …
$748
в месяц
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