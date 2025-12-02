Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дуплексы в Didim, Турция

2 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Didim, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
$5,16 млн
Дуплекс 4 комнаты в Didim, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
$7,37 млн
