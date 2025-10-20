Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Чорум
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Чоруме, Турция

Чорум
3
2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Konakli, Турция
Вилла 6 комнат
Konakli, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Роскошная вилла формата 4+2 площадью 305 м², полностью меблированная и осн…
$589,966
Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 200 ме…
$756,395
