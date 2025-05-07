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Квартиры-студии в Чине, Турция

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3 объекта найдено
Студия в Esentepe, Турция
Студия
Esentepe, Турция
Площадь 35 м²
Этот первоклассный проект расположен рядом со знаменитым гольф-клубом Korineum, единственным…
$326,031
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Студия в Esentepe, Турция
Студия
Esentepe, Турция
Площадь 38 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$319,377
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Студия в Esentepe, Турция
Студия
Esentepe, Турция
Площадь 39 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$212,918
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