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Купить жилую недвижимость в Чине, Турция

квартиры
11
13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Esentepe, Турция
Квартира 2 спальни
Esentepe, Турция
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этот первоклассный проект расположен рядом со знаменитым гольф-клубом Korineum, единственным…
$485,719
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Студия в Esentepe, Турция
Студия
Esentepe, Турция
Площадь 35 м²
Этот первоклассный проект расположен рядом со знаменитым гольф-клубом Korineum, единственным…
$326,031
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Квартира 2 спальни в Esentepe, Турция
Квартира 2 спальни
Esentepe, Турция
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$552,257
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Студия в Esentepe, Турция
Студия
Esentepe, Турция
Площадь 38 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$319,377
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Квартира 1 спальня в Esentepe, Турция
Квартира 1 спальня
Esentepe, Турция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$259,493
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Студия в Esentepe, Турция
Студия
Esentepe, Турция
Площадь 39 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$212,918
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Пентхаус в Esentepe, Турция
Пентхаус
Esentepe, Турция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Расположенный на природе в окружении оливковых деревьев, этот проект позволяет его жителям н…
$292,763
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Квартира 1 спальня в Esentepe, Турция
Квартира 1 спальня
Esentepe, Турция
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$359,300
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Вилла в Esentepe, Турция
Вилла
Esentepe, Турция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Расположенный на природе в окружении оливковых деревьев, этот проект позволяет его жителям н…
$998,054
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Вилла в Esentepe, Турция
Вилла
Esentepe, Турция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$1,13 млн
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Пентхаус в Esentepe, Турция
Пентхаус
Esentepe, Турция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$565,564
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Квартира 1 спальня в Esentepe, Турция
Квартира 1 спальня
Esentepe, Турция
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Расположенный на природе в окружении оливковых деревьев, этот проект позволяет его жителям н…
$259,494
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Пентхаус в Esentepe, Турция
Пентхаус
Esentepe, Турция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этот первоклассный проект расположен рядом со знаменитым гольф-клубом Korineum, единственным…
$405,875
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