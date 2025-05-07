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Пентхаусы в Чине, Турция

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3 объекта найдено
Пентхаус в Esentepe, Турция
Пентхаус
Esentepe, Турция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Расположенный на природе в окружении оливковых деревьев, этот проект позволяет его жителям н…
$292,763
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Пентхаус в Esentepe, Турция
Пентхаус
Esentepe, Турция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$565,564
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Пентхаус в Esentepe, Турция
Пентхаус
Esentepe, Турция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этот первоклассный проект расположен рядом со знаменитым гольф-клубом Korineum, единственным…
$405,875
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