Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Центральная Анатолия
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Бассейн

Пентхаусы с бассейном в Центральной Анатолии, Турция

;
Анкара
11
Невшехир
17
Аванос
17
Kalecik
9
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Mahmutlar Mahallesi, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Mahmutlar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
$207,567
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти