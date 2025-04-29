Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Центральная Анатолия
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Гараж

Пентхаусы с гаражом в Центральной Анатолии, Турция

Невшехир
32
Аванос
32
Анкара
14
Kalecik
10
Пентхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 5 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$420,225
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$378,203
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Akarca Koyu, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
Проект строится на участке площадью 3.514 м2 в районе Белек/Кадрийе и состоит из 3 блоков и …
$193,251
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти