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Магазины в Чекмекёе, Турция

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2 объекта найдено
Магазин 291 м² в Чекмекёй, Турция
Магазин 291 м²
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 291 м²
Количество этажей 1
Магазин в Стамбуле в районе Чекмекёй с потенциалом высокого дохода Чекмекёй — это спокойный …
$1,06 млн
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Магазин 86 м² в Чекмекёй, Турция
Магазин 86 м²
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
$138,242
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