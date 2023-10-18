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Магазины в Чекмекёй, Турция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 2 спальни с парковкой, с лифтом, с сигнализацией в Чекмекёй, Турция
Магазин 2 спальни с парковкой, с лифтом, с сигнализацией
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€130,753
Realting.com
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