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Коммерческая недвижимость в Чекмекёй, Турция

3 объекта найдено
Офис с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Офис с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
€489,400
Коммерческая с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Коммерческая с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Площадь 247 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение под магазин в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВ…
€689,400
Магазин 2 спальни с парковкой, с лифтом, с сигнализацией в Чекмекёй, Турция
Магазин 2 спальни с парковкой, с лифтом, с сигнализацией
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€130,753
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