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Квартиры в Cankiri, Турция

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19 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Mahmutlar, Турция
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Mahmutlar, Турция
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
€210,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Мы рады представить новый уютный комплекс в Махмутларе, комплекс расположен в живописном мес…
€117,500
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/12
Вашему вниманию, новый грандиозный проект на первой береговой линии в популярнейшем районе М…
€251,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/12
Новый элегантный комплекс с огромной инфраструктурой в районе Махмутлар, Алания. Комплекс со…
€141,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/12
Мы рады представить совершенно новый дизайн элегантного комплекса на первой линии в Махмутла…
€165,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/9
Обращаем ваше внимание на элегантный комплекс на начальном этапе строительства. Преимущество…
€120,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Представляем новый проект от надежного программиста. Новый уютный комплекс в Махмутларе. Ко…
€65,500
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Комплекс расположен в пригороде Махмутлара, в панорамной локации на холме, с видами на море,…
€103,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Представляем вашему вниманию новый проект ЖК в популярном курортном районе Аланьи - Махмутла…
€130,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/12
€119,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/12
Представляем Вашему вниманию новый уникальный проект от надежного застройщика в центре район…
€299,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 11
Мы представляем вашему вниманию новый жилой комплекс в центре Махмутлара, строительство кото…
€119,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Buta748
€99,500
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 9
На продажу представлены квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой района Махмутлар. Ком…
€105,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/12
Представляем Вам новый строящийся проект в районе Махмутлар! Современный жилой комплекс уд…
€275,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/9
Мы рады представить & NBSP; У вас есть новый инвестиционный проект на этапе строительства в …
€61,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 1/11
Хотим представить для Вас новый проект, расположенный в самом сердце Алании Махмутлар, с бог…
€238,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Mahmutlar, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Mahmutlar, Турция
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
В июне 2020 года начинается строительство еще одного красивого комплекса, доставка которого …
€195,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/10
€245,000

Параметры недвижимости в Cankiri, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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