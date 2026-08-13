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Квартиры в Чанкырах, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Kavakli, Турция
Квартира 2 спальни
Kavakli, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Расположенные в быстро развивающемся районе Бейликдузу, эти готовые к переезду апартаменты п…
$157,047
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Параметры недвижимости в Чанкырах, Турция

с садом
Недорогая
Элитная
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