Купить жилую недвижимость в Чанкырах, Турция

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Жильё в Cankiri, Турция
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19 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Mahmutlar, Турция
3
48 м²
1/5
€210,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
55 м²
1/5
Мы рады представить новый уютный комплекс в Махмутларе, комплекс расположен в живописном мес…
€117,500
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
63 м²
1/12
Вашему вниманию, новый грандиозный проект на первой береговой линии в популярнейшем районе М…
€251,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
55 м²
1/12
Новый элегантный комплекс с огромной инфраструктурой в районе Махмутлар, Алания. Комплекс со…
€141,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
70 м²
1/12
Мы рады представить совершенно новый дизайн элегантного комплекса на первой линии в Махмутла…
€165,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
48 м²
1/9
Обращаем ваше внимание на элегантный комплекс на начальном этапе строительства. Преимущество…
€120,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
62 м²
1/4
Представляем новый проект от надежного программиста. Новый уютный комплекс в Махмутларе. Ко…
€65,500
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
52 м²
Комплекс расположен в пригороде Махмутлара, в панорамной локации на холме, с видами на море,…
€103,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
54 м²
1/5
Представляем вашему вниманию новый проект ЖК в популярном курортном районе Аланьи - Махмутла…
€130,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
53 м²
1/12
€119,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
3
60 м²
1/12
Представляем Вашему вниманию новый уникальный проект от надежного застройщика в центре район…
€299,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
49 м²
11
Мы представляем вашему вниманию новый жилой комплекс в центре Махмутлара, строительство кото…
€119,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
53 м²
1/5
Buta748
€99,500
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
50 м²
9
На продажу представлены квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой района Махмутлар. Ком…
€105,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
55 м²
1/12
Представляем Вам новый строящийся проект в районе Махмутлар! Современный жилой комплекс уд…
€275,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
55 м²
1/9
Мы рады представить & NBSP; У вас есть новый инвестиционный проект на этапе строительства в …
€61,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
3
92 м²
1/11
Хотим представить для Вас новый проект, расположенный в самом сердце Алании Махмутлар, с бог…
€238,000
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Квартира 2 спальни с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Mahmutlar, Турция
3
56 м²
1/5
В июне 2020 года начинается строительство еще одного красивого комплекса, доставка которого …
€195,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
2
68 м²
1/10
€245,000
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Параметры недвижимости в Cankiri, Турция
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