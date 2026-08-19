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Коммерческая недвижимость в Cankaya, Турция

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 512 м² в Cankaya, Турция
Коммерческое помещение 512 м²
Cankaya, Турция
Площадь 512 м²
Количество этажей 5
Роскошные офисные помещения с высоким арендным потенциалом в Анкаре Анкара, расположенная в …
$2,06 млн
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