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Коммерческая недвижимость в Cankaya, Турция

2 объекта найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Новая Коммерческая Недвижимость, Подходящая для Получения Гражданства, в Анкаре, Чанкая Новы…
€261,000
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Новая Коммерческая Недвижимость в Элитном Проекте в Анкаре, Бейтепе Коммерческая недвижимост…
€1,01 млн
Realting.com
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