Дома с садом в Бурсе, Турция

Нилюфер
21
Муданья
7
Османгази
5
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
ЦенаКвартира, 2+1, 120m², €235,000Если вы мечтаете о просторной, полностью меблированной ква…
$271,932
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Квартиры с видом на море в комплексе в 800 м от моря в Аланье, Авсаллар Авсаллар — один из с…
$126,154
Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/9
Квартира 1+1 в Мерсине, ТомюкДом сдан, искан полученЭтажность 9Этаж 3До моря 400 мВид на мор…
$51,454
TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Квартиры с видом на море в комплексе в 800 м от моря в Аланье, Авсаллар Авсаллар — один из с…
$221,060
Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Вилла с 4 спальнями, собственным бассейном в Калкане, Кёмюрлюк, с панорамным видом на море К…
$998,819
Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/4
Квартира с 3 спальнями рядом с пляжем в Мерсине. Квартира в Мерсине, в районе Тедже, отличае…
$79,281
Квартира 4 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 4 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 4
Площадь 259 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$24,50 млн
Квартира 1 спальня в Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Квартира продается с мебелью. В резиденции: бассейн, лифт, охрана и камеры видеонаблюдения
$98,545
Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Анатлии в районе Гювенлик, рядом с университетом и …
$116,895
Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Меблированный дом с 5 спальнями и собственным бассейном в Каше, Калкан, с видом на море Калк…
$2,39 млн
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 60 м2 в комплексе ПРЕМИУМ ЛЮКС - Al…
$336,110
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
ЦенаКвартира, 1+1, 70m², €88,0002-комнатная квартира на продажу в Azura Park, Махмутлар – 15…
$101,830
Типы недвижимости в Бурсе

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
