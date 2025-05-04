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Пентхаусы в Борновой, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Борнова, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/5
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Борнове, Измир Борнова — один из самых быстрор…
$246,397
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