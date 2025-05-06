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Виллы с гаражом в Бодруме, Турция

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5 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 8 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
A unique site in Bodrum Yeniköy! First of all, we would like to point out that the view of t…
$3,05 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
1800m2 land with independent entrance on Torba road • In the forest and at the bottom of th…
$1,20 млн
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Вилла 3 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 449 м²
Количество этажей 1
Located in Bitez, the most popular region of Bodrum, just a short walk away from sandy beach…
Цена по запросу
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