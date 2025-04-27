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Новостройки в Черноморском регионе, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном рядом с центром Дюздже, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном рядом с центром Дюздже, Турция
Черноморский регион, Турция
от
$206,758
Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой, тренажерным залом, бассейном. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Больница - 2,2 км Университет - 6,7 км Центр города - 2,8 км Автобусная остановка - 450 метров
Агентство
TRANIO
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Резиденция 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Резиденция 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Kadikoy, Турция
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 23
Площадь 95–260 м²
4 объекта недвижимости 4
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы можете добраться до первого моста, соединяющего азиатскую и европейскую части * Туннель Аврасия находится в 5 минутах * 5 минут метробусной линии • Станция метро в 15 минутах * Рядом, в 10 минутах н…
Агентство
Mehal Group
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция
Черноморский регион, Турция
от
$71,327
Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой. Расположение и объекты поблизости Больница - 4,7 км Университет - 3,7 км Центр города - 5 км Автобусная остановка - 10 метров
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с садами рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция
Черноморский регион, Турция
от
$60,261
Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой, магазинами. Окончание строительства - август 2024 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Больница - 4,1 км Университет - 2,6 км Центр города - 5 км То…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Жилой комплекс Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Yomra, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 25
Площадь 187–192 м²
2 объекта недвижимости 2
MARINCITY TRABZON, престижный проект квартир, который принес в город новаторские особенности недвижимости. Стандарты роскоши и комфорта пересмотрены в Касуту, Йомра, новом центре притяжения в самом сердце Черного моря, Трабзон.   Для тех, чьи глаза на горизонте Непревзойденный жилой район…
Застройщик
Ozgun Gida San. ve Tic. Ltd. Sti.
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