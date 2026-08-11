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Виллы в Башискеле, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Башискеле, Турция
Вилла 8 комнат
Башискеле, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 427 м²
Количество этажей 4
Виллы в престижном комплексе в Башискеле, Коджаэли Башискеле – живописный район в провинции …
$842,802
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Вилла 6 комнат в Башискеле, Турция
Вилла 6 комнат
Башискеле, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$188,049
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