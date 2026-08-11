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Дома в Арнавуткёе, Турция

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1 объект найдено
Дом 5 спален в Арнавуткёй, Турция
Дом 5 спален
Арнавуткёй, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Арнавуткой, расположенный в северной части Стамбула, известен своей мирной атмосферой, что д…
$1,22 млн
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