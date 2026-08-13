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Купить жилую недвижимость в Амасре, Турция

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1 объект найдено
Бунгало в Амасра, Турция
Бунгало
Амасра, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
$67,969
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