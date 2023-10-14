Купить жилую недвижимость в Altintas, Турция

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Жильё в Altintas, Турция

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12 объектов найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Этаж 8/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€400,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€163,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 6/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€321,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 4/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€305,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€185,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€151,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€95,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Этаж 1/3
Двухэтажный Дом с Видом на Море и Природу в Бурсе, Муданья. Частный дом расположен в отлично…
€283,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Altintas, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Altintas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Этаж 3/5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городке Муданья в …
€210,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Altintas, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Altintas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городке Муданья в …
€199,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Altintas, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Altintas, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж 4/5
Шикарные Квартиры с Возможностью Рассрочки в Бурсе. Шикарные квартиры с видом на море распол…
€280,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Altintas, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Altintas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4/5
Шикарные Квартиры с Возможностью Рассрочки в Бурсе. Шикарные квартиры с видом на море распол…
€204,000
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