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Купить жилую недвижимость в Altintas, Турция

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квартиры
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15 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
101 элегантный номер, расположенный в трех жилых блоках и одном гостиничном блоке на участке…
$377,964
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Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Откройте для себя воплощение роскоши, живущей в сердце Анталии, с нашим последним развитием …
$210,147
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Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Испытайте роскошь, проживая в необычайно хорошо спроектированных апартаментах, расположенных…
$160,313
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Инвестируйте в роскошь с нашими концептуальными отелями в Алтынтасе, новом жилом и инвестици…
$376,567
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Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Расположенные в развивающемся инвестиционном центре Анталии, Altıntas, эти роскошные квартир…
$147,812
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Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Откройте для себя инвестиционный проект в Алтынтасе, Анталия, который включает 39 гостиничны…
$200,525
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Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Откройте для себя высококачественный инвестиционный проект в Алтынтасе, Анталия, который вкл…
$200,525
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Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Инвестируйте в роскошные гостиничные объекты в Алтынтасе, новом жилом и инвестиционном центр…
$376,567
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Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
39 отельных апартаментов и 88 жилых квартир. Этот элитный проект, в партнерстве с международ…
$201,269
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Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Откройте для себя очарование хорошо спроектированных квартир в Алтынтасе, Аксу, одном из сам…
$198,798
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Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Откройте для себя инвестиционный проект в Алтынтасе, Анталия, с 39 гостиничными апартаментам…
$199,409
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Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Стильная недвижимость расположена в Алтинтасе, современном и быстро развивающемся районе Акс…
$203,573
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Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Расположенная в перспективном новом жилом центре в востребованном районе Алтынтас в Анталии,…
$211,811
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Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Инвестируйте в роскошь с нашими концептуальными отелями в Altıntas, новой жилой и инвестицио…
$380,082
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Квартира 2 комнаты в Altintas, Турция
Квартира 2 комнаты
Altintas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция Резид…
$131,014
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