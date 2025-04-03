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Офисы в Altinova, Турция

коммерческая недвижимость
3
1 объект найдено
Офис 50 м² в Altinova, Турция
Офис 50 м²
Altinova, Турция
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Офис и магазин на главной дороге в 5 км от моста Османгази. В Ялова Кайтаздере, в бизнес-цен…
$103,078
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