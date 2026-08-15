Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в Аланье, Турция

;
Таунхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Кестель, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$378,077
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект находится в Алании- Конаклы, 300 метрах от моря. Площадь участка 5000 м2. К…
$311,110
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Предлагаем вниманию новый проект таунхаусов класса люкс в самом красивом месте Алании с живо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти