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Квартиры с бассейном в Аланье, Турция

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359 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Этот прекрасно спроектированный дуплекс с 3 спальнями расположен в престижном районе Клеопат…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Уютный комплекс на берегу моря среди сосновых лесов в Авсалларе. О строит…
$126,402
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3
Что вы получаете: светлую квартиру 2+1 площадью 110 м², расположенную на 3 этаже, юго-западн…
$148,436
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Просторные апартаменты 3+1 с отдельной кухней в очень перспективном компле…
$377,165
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Квартира 2 комнаты в Тосмур, Турция
Квартира 2 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Просторная и полностью меблированная квартира 1+1 в современном жилом комп…
$119,974
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Вы становитесь владельцем стильной квартиры 1+1 с мебелью и техникой, гото…
$188,900
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$303,151
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$285,661
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Апартаменты в самом роскошном жилом комплексе района Инжекум О строительс…
$132,474
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Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Эксклюзивно Что вы получаете: Просторная, светлая студия с полной меблировкой и отличным со…
$63,625
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 7
Что вы получаете: Светлую квартиру формата 1+1 общей площадью 68 м² с балконом и видом на те…
$171,137
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 11/13
*🔥ЦЕНА 92 000€* *📍РЕЗИДЕНЦИЯ DOLCE VITA* *1+1 70 м2 11 этаж *Полностью меблирована* …
$102,466
НДС
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Просторную квартиру 2+1 площадью 105 м² в современном комплексе, где проду…
$225,947
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Продаётся квартира планировки 1+1, расположенная на 4-м этаже уютного жило…
$101,573
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7/9
На 7-м этаже 9-этажного дома в районе Тосмур, Аланья, расположена квартира с одной спальней,…
$319,867
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Пентхаус 3 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 4
Что вы получаете: Просторный двухуровневый пентхаус планировки 2+1 общей площадью 127 м² в н…
$138,501
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Просторную квартиру с панорамным видом на Средиземное море и знаменитую Ал…
$134,586
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/9
Предлагается квартира с одной спальней на 1-м этаже 9-этажного дома в районе Тосмур, Аланья.…
$220,999
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Вы получаете светлую современную квартиру планировки 1+1 площадью 50 м², р…
$124,937
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Квартира 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/5
Что вы получаете: Вы становитесь владельцем просторной квартиры планировки 2+1 с впечатля…
$320,833
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Квартира планировки 1+1, площадью 65 м², расположена на 5-м этаже. Простор…
$103,533
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/13
Что вы получаете: Современную квартиру планировки 1+1 с действительно большой площадью и у…
$103,049
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Что вы получаете: Квартира формата 1+1 площадью 60 м², расположенная на 4 этаже с южной орие…
$102,186
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Вы становитесь владельцем квартиры 1+1 площадью 54 м² в жилом комплексе кл…
$83,516
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Квартира 2 комнаты в Демирташ, Турция
Квартира 2 комнаты
Демирташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Предлагается к продаже квартира планировки 1+1 в жилом комплексе, расположенном в живописном…
$63,944
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
🏡 Внутренние особенности – Квартиры 1+1 Брендированная керамическая плитка во всех …
$139,916
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Квартира планировки 1+1, общей площадью 55 м², расположена на 1 этаже пяти…
$96,824
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4
Предлагается к продаже просторная и полностью меблированная квартира 2+1, площадью 110 м², р…
$265,229
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5
Что вы получаете: Вы получаете просторную квартиру 2+1 площадью 95 м², расположенную на 5 эт…
$141,133
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/9
На 1-м этаже 9-этажного дома в районе Тосмур, Аланья, предлагается квартира с одной спальней…
$245,111
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