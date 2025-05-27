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Квартиры с садом в Аланье, Турция

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310 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$296,319
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/7
Испытайте прибрежную жизнь в лучшем виде с этой современной квартирой 1+1, расположенной в о…
Цена по запросу
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Sun and sands
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$279,224
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
🏡 Внутренние особенности – Квартиры 1+1 Брендированная керамическая плитка во всех …
$136,763
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
🏡 Внутренние особенности – Квартиры 1+1 Брендированная керамическая плитка во всех жилых з…
$165,255
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Современный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен в престижном районе Клеопа…
$500,386
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Квартира 3 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
For Sale Seaside 2+1 Apartment at Yekta Kestel Alanya Alanya/ Kestel Seaside Located Y…
$273,016
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AxA property®
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11/12
Современная квартира 1+1 в Махмутларе, Аланья Предлагаем вашему вниманию стильную квартир…
$142,547
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Если Вы мечтаете жить у моря в более тихом и уединенном уголке Алании, для покупки квартиры …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3
В новом комплексе с комфортной инфраструктурой и отличной локацией продается квартира 3+1, о…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4
Активно развивающийся Авсаллар продолжает радовать новыми комплексами.  Представляем вам нов…
Цена по запросу
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Квартира в Оба, Турция
Квартира
Оба, Турция
Площадь 67 м²
Продажа апартаментов в новом жилом комплексе в районе Оба городя Алания. Комплекс расположен…
$160,138
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Квартира находится на первом этаже нового 3-этажного дома в районе Авсаллар. Общая площадь с…
$147,071
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
О проекте Расположение: Аланья/Авсаллар, Анталья В стадии строительства Дата сдачи: июн…
$81,425
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
Based on the walking distance, the sea is 1 minute away, the nearest grocery store is 5 min…
$299,919
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Квартира в Каргыджак, Турция
Квартира
Каргыджак, Турция
Площадь 55 м²
Новый инвестиционный проект в Каргыджаке, Аланья. Проект представляет собой один блок, вклю…
$304,779
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Hayat
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English, Русский, Українська
Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 10/12
AXA PROPERTY Продаеться 2+1 квартира в Алании Махмутларе с Видом На Море АЗУРА ПАРК …
$192,453
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AxA property®
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Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Площадь 60 м²
Новый жилой комплекс квартир в центре Алании. Жилой комплекс расположен в центре города Алан…
$209,729
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Hayat
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English, Русский, Українська
Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 11
Продажа квартиры 2+1 в Махмутлар - это очень популярное место для проживания как среди турис…
$190,255
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Квартира 3 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 4
Жилой комплекс будет состоять из двух 5-этажных блоков с современным фасадом в европейском с…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 4
Проект жилого комплекса класса люкс с гарантией дохода расположен в районе Оба. Современная …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Успейте приобрести квартиру своей мечты по самым выгодным ценам! В районе Кестель полным ход…
Цена по запросу
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Квартира в Махмутлар, Турция
Квартира
Махмутлар, Турция
Площадь 52 м²
Новый проект расположен в районе Махмутлар. На участке площадью 10 463 м2 размещено 4 блока …
$120,104
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Чиплаклы, Турция
Квартира 2 комнаты
Чиплаклы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с одной спальней расположена на втором этаже 3-этажного жилого комплекса в районе О…
$107,474
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
FACTSHEET   PAYMENT PLAN We offer a very easy payment plan for our clients : % 3…
$252,620
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4
В экологически чистом районе Авсаллар идет строительство комплекса, состоящего из одного 6-э…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4
Рады представить Вашему вниманию новый жилой комплекс в курортном районе Аланьи – Авсаллар. …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/9
ID AL 2087 Готовая квартира 2+1 в 950 м от Средиземного моря. Предлагаем вашему вниман…
$107,935
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Квартира в Демирташ, Турция
Квартира
Демирташ, Турция
Площадь 49 м²
Инвестиционный проект расположен в городе Аланья - в районе Демирташ. Демирташ - один из сам…
$135,343
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
В новом современном жилом комплексе в центре Алании от собственника выставлена на продажу кв…
Цена по запросу
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