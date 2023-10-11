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Жильё с бассейном в Aksu, Турция

квартиры
11
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Aksu, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Aksu, Турция
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Квартира мечты 1+1 с собственным садомРайон: Анталья, Аксу, АлтынташПостроенный на земельном…
€155,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Aksu, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Aksu, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Шикарная квартира 1+1 в привлекательном новом комплексе АнталииРайон: Анталья, Аксу, Алтынта…
€130,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Calkaya, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Calkaya, Турция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Квартира 1+1 в новом комплексе люкс качества рядом с аэропортом в АнталииРайон: Анталья, Акс…
€144,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Calkaya, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Calkaya, Турция
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 4/4
Квартира 2+1 в новом комплексе люкс качества рядом с аэропортом в АнталииРайон: Анталья, Акс…
€236,000
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