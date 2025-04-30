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Квартиры с бассейном в Аксу, Турция

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16 объектов найдено
Квартира в Аксу, Турция
Квартира
Аксу, Турция
Площадь 46 м²
Жилой комплекс премиум класса, который станет жемчужиной Алтынташа. Комплекс выполнен в форм…
$178,386
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Квартира в Аксу, Турция
Квартира
Аксу, Турция
Площадь 54 м²
Уникальный инвестиционный проект отельного типа, предлагающий роскошное проживание круглогод…
$218,027
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Квартира в Аксу, Турция
Квартира
Аксу, Турция
Площадь 52 м²
На площади 35 000 квадратных метров расположен жилой комплекс в районе Алтынташ в Анталии, к…
$163,651
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/7
Комплекс Vi Amar Begonvil, шестой проект популярной серии Vi Amar, расположен в районе Алтын…
$113,442
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Квартира в Аксу, Турция
Квартира
Аксу, Турция
Площадь 42 м²
Привлекательный проект жилого комплекса, представленный в лучших традициях современного диза…
$218,027
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/8
Новый проект в Анталии с государственной гарантией. Проект располагается в стремительно р…
$155,826
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Квартира 4 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2
рассрочка 42 месяца в турецких лирах С гарантией турецкого правительства план оплаты …
$260,000
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Квартира в Аксу, Турция
Квартира
Аксу, Турция
Площадь 42 м²
Элитный жилой комплекс в Анталии. ЖК строится в районе Алтынташ в 6 км от международного аэ…
$220,009
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4/7
ПРОДАЁТСЯ 1+1 В АЛТЫНТАШЕ – ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС С ПОЛНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ Ищете комфортное жи…
Цена по запросу
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Квартира в Аксу, Турция
Квартира
Аксу, Турция
Площадь 61 м²
Престижный жилой комплекс расположен в микрорайоне Алтынтас Аксуского на земельном участке п…
$154,694
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Эта уникальная квартира, расположенная в районе отелей Кунду, сочетает в себе комфорт и роск…
$92,425
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Квартира в Аксу, Турция
Квартира
Аксу, Турция
Площадь 35 м²
Жилой комплекс квартир и вилл в районе Алтынташ, Анталья. Комплекс будет построен на площади…
$153,939
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Квартира в Аксу, Турция
Квартира
Аксу, Турция
Площадь 44 м²
Жилой комплекс премиум-класса в районе Алтынташ города Анталия. Проект будет управляться меж…
$172,433
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4
рассрочка 42 месяца в турецких лирах С гарантией турецкого правительства план оплаты …
$150,000
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Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 2
рассрочка 42 месяца в турецких лирах С гарантией турецкого правительства план оплаты …
$215,000
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Квартира в Аксу, Турция
Квартира
Аксу, Турция
Площадь 50 м²
Новый проект будет построен на собственной приобретенной земле общей площадью 10,155 м2, куп…
$211,796
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