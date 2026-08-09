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Особняки с видом на море в Эгейском регионе, Турция

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Мугла
3
Бодрум
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3 объекта найдено
Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 825 м²
Количество этажей 2
Роскошный особняк с видом на море рядом с Ялыкавак Марина в Бодруме Этот роскошный дом на пр…
$13,98 млн
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Особняк 8 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 8 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 498 м²
Количество этажей 1
Отдельные виллы с видом на море, просторными садами и бассейнами в Бодруме Виллы расположены…
$2,11 млн
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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