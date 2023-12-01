Yan Nawa Subdistrict, Таиланд

от €336,514

Сдача в: 2023

Tait Sathorn 12 - это роскошный проект кондоминиума, разработанный компанией Raimon Land PCL., расположенный по адресу 175 N Sathon Rd, Хвен Силом, Кхет Банг Рак, Крунг Тхеп Маха Накхон 10500,Таиланд., и находится всего в 9 минутах ходьбы от Суракаса. Комплекс представляет собой 40 этажный небоскрёб, выполненный в современном дизайне с большими стеклянными панелями, и включает в себя 142 стильных квартир с потрясающими видами на город. В шаговой доступности от комплекса расположены многочисленные магазины. Также в непосредственной близости от Tait Sathorn 12 находятся образовательные и медицинские учреждения. Место, где расположен кондоминиум, предлагает хороший выбор ресторанов, что позволит приятно провести время. Инфраструктура: - балкон - гараж - сад / барбекю - тренажерный зал - Wi-Fi - лифт - сауна - бассейн - круглосуточная охрана Позвоните нам, и мы предоставим подборку из лучших объектов под Ваш бюджет и пожелания! Проведём консультацию по лучшим объектам Таиланда бесплатно!