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Кондо с видом на море в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
879
Патонг
17
Кондо В архив
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158 объектов найдено
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 5/7
€213,085
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/6
€246,460
Кондо 1 спальня с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/7
€166,874
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Этаж 7/7
€1,25 млн
Кондо 1 спальня с видом на море, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/4
€151,470
Кондо 1 спальня с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/3
€322,195
Кондо 3 спальни с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Этаж 3
€3,07 млн
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
€1,43 млн
Кондо 3 спальни с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 3/4
€748,623
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Это свойство - пентхаус SqM со спальнями и ванными комнатами, которые доступны для продажи. …
€744,515
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/6
€308,075
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 4/6
€295,239
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/6
€352,977
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 3/6
€256,729
Кондо 3 спальни с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 498 м²
Этаж 2
€2,15 млн
Кондо 3 спальни с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Этаж 2
€2,55 млн
Кондо 3 спальни с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 498 м²
€2,37 млн
Кондо 3 спальни с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Роскошный комплекс Layan Gardens состоит из апартаментов с потрясающим видом на горы, лазурн…
Цена по запросу
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 339 м²
Этаж 2/3
Уникальная резиденция с тремя спальнями, уникальным видом на лагуну и собственным бассейном,…
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
€192,547
Кондо 4 спальни с видом на море, с видом на город, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 4 спальни с видом на море, с видом на город, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Этаж 4/4
Этот недавно отремонтированный и элегантно обставленный пентхаус на 1 этаже предлагает прост…
€847,207
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с джакузи в Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с джакузи
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
  спальни C типа единиц на Высотах, предлагая желанный иностранный титул за собственность вм…
€590,477
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с джакузи в Бан Ката, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с джакузи
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
Количество этажей 3
€1,03 млн
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/3
€151,470
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 2/5
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на море, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
€256,729
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 339 м²
Этаж 2/3
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Цена по запросу
Кондо 2 спальни с видом на море, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 1/3
Знамениты отела Movenpick Resort с детьми и современностью. Вомплексе располена роскошная ре…
€667,496
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 339 м²
Этаж 2/3
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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