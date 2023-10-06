ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Провинция Пхукет
Кондоминиумы
Кондо возле озера в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
879
Патонг
17
Кондо
Очистить
48 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
229 м²
2/3
€1,41 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
304 м²
3
€1,51 млн
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
336 м²
3
€2,41 млн
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
49 м²
2/7
€161,739
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
49 м²
3/7
€172,009
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
312 м²
1/3
€1,49 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
5/6
€246,460
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
71 м²
2/7
€293,313
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7/7
€344,787
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7/3
€478,287
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
60 м²
4/7
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
€289,847
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
4/3
€169,698
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
40 м²
5/3
€206,154
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
56 м²
7/3
€303,711
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
52 м²
4/7
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
€245,690
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7/7
€346,585
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
4/6
€308,075
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
62 м²
4/6
€295,239
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
2/7
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
229 м²
2/3
€1,59 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
229 м²
2/3
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
62 м²
3/6
€256,729
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
339 м²
2/3
Уникальная резиденция с тремя спальнями, уникальным видом на лагуну и собственным бассейном,…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
1/3
€256,729
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
339 м²
2/3
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
339 м²
2/3
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
120 м²
4/7
Двусторонние апартаменты народного творчества. Все исторические сведения - съни, кухня, зона…
€500,622
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
74 м²
6/6
Двусторонние апартаменты народного творчества. Все исторические сведения - съемы, кухня, зон…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
40 м²
6
Односторонние препараты народного творчества. Все исторические сведения, посвященные, связан…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
50 м²
1/6
Односторонние препараты народного творчества. Все исторические сведения о состоянии, в том ч…
Цена по запросу
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL