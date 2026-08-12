Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Пхукете, Таиланд

;
Патонг
3
Патонг
3
Карон
3
Отель Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м. в Патонг, Таиланд
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м.
Патонг, Таиланд
Число комнат 390
Площадь 30 000 м²
Количество этажей 7
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м. …
$96,92 млн
Оставить заявку
Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метрах. в Ban Bang Thao, Таиланд
Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метрах.
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 256
Количество этажей 5
Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метр…
$44,53 млн
Оставить заявку
Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket. в Равай, Таиланд
Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Равай, Таиланд
Площадь 35 м²
Отельный комплекс Wyndham La Vita Phuket под управлением всемирно известного отельного бренд…
$147,000
Оставить заявку
TekceTekce
Отель в Пхукет, Таиланд
Отель
Пхукет, Таиланд
Число комнат 105
Количество этажей 7
Роскошный 4-звездочный отель на продажу, 105 номеров, недалеко от Central Phuket Floresta, Т…
$7,95 млн
Оставить заявку
Продается отель на 266 номеров в Старом городе Пхукета, Таиланд. в Пхукет, Таиланд
Продается отель на 266 номеров в Старом городе Пхукета, Таиланд.
Пхукет, Таиланд
Число комнат 266
Количество этажей 9
Продается отель на 266 номеров в Старом городе Пхукета, Таиланд. Отель расположен рядом с…
$10,28 млн
Оставить заявку
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. в Карон, Таиланд
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Карон, Таиланд
Число комнат 88
Количество этажей 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99 млн
Оставить заявку
Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд. в Карон, Таиланд
Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд.
Карон, Таиланд
Число комнат 224
Площадь 976 м²
Количество этажей 3
Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд. На уча…
$49,93 млн
Оставить заявку
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. в Патонг, Таиланд
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Патонг, Таиланд
Число комнат 119
Количество этажей 6
Продается 4-звездочный отель, 119 номеров, недалеко от пляжа Патонг, провинция Пхукет.Это со…
$14,72 млн
Оставить заявку
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters. в Ban Bang Thao, Таиланд
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters.
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 50
Количество этажей 5
Продается 3-звездочный отель на 50 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 300 мет…
$11,78 млн
Оставить заявку
Продажа отеля, 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд. в Патонг, Таиланд
Продажа отеля, 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд.
Патонг, Таиланд
Число комнат 98
Количество этажей 2
Продается отель, размер 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, провинция Пхукет, всего в 260 …
$41,21 млн
Оставить заявку
Продается 5-звездочный отель, 179 номеров, недалеко от пляжа Камала, Пхукет, Таиланд, в 350 метрах. в Камала, Таиланд
Продается 5-звездочный отель, 179 номеров, недалеко от пляжа Камала, Пхукет, Таиланд, в 350 метрах.
Камала, Таиланд
Число комнат 179
Количество этажей 4
Продается 5-звездочный отель, 179 номеров, недалеко от пляжа Камала, Пхукет, Таиланд, в 350 …
$38,18 млн
Оставить заявку
Продается 4-звездочный отель, 140 номеров, недалеко от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд. в Карон, Таиланд
Продается 4-звездочный отель, 140 номеров, недалеко от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд.
Карон, Таиланд
Число комнат 140
Количество этажей 4
Продается 4-звездочный отель, 140 номеров, недалеко от пляжа Ката, Пхукет, 1 км. Это 4-эт…
$23,55 млн
Оставить заявку
4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km. в Тхаланг, Таиланд
4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km.
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 75
Количество этажей 3
Продается 4-звездочный отель, 75 номеров, недалеко от аэропорта Пхукета, всего в 2 км.   …
$9,42 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Пхукете

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти