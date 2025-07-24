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Дома с видом на горы в Пхукете, Таиланд

Пхукет
35
2 объекта найдено
Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Виллы премиум класса рядом с международной школой. Стильные виллы, которые прекрасно подо…
$791,047
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Виллы в эко-локации с встроенной системой "умный дом" Виллы в эко-локации с встроенной си…
$612,601
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Типы недвижимости в Пхукете

виллы

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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