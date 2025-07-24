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Дома с видом на море в Пхукете, Таиланд

Пхукет
35
1 объект найдено
Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Особенность объекта: Роскошные виллы, местоположение которых позволит получать наиболее высо…
$305,000
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Типы недвижимости в Пхукете

виллы

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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