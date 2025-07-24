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Дома с террасой в Пхукете, Таиланд

Пхукет
35
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд Предл…
$520,409
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Типы недвижимости в Пхукете

виллы

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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