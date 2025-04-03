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Продажа новостроек в Phra Khanong Subdistrict

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Многоквартирный жилой дом RESIDENCE 38
Многоквартирный жилой дом RESIDENCE 38
Phra Khanong Subdistrict, Таиланд
от
$594,778
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 37
Уникальное предложение для инвестиций в проект, предлагающий изысканную роскошную жизнь в Бангкоке! Апартаменты меблированы: роскошные кухни и бытовая техника от Miele и Blanco с плитой и вытяжкой, полностью оборудованные ванные комнаты с сантехникой Gessi, Axor и Toto, включая изготовленн…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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