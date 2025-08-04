  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс Ever Prime Residences

Жилой комплекс Ever Prime Residences

Пхукет, Таиланд
от
$199,610
;
12
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27383
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Роскошные апартаменты с отличным инвестиционным потенциалом!
Доступна рассрочка!
Ожидаемая доходность от аренды: ~ 6 % годовых!
Высококачественная отделка: встроенная кухня, шкафы, сантехника, кондиционеры!
Вид на море, горы или город!
Пешая доступность до пляжей Kata и Karon!

Ever Prime Residences - роскошные апартаменты с видом на Андаманское море в престижном районе Карон на Пхукете. Идеальны для инвестиций: высокое качество, развитая инфраструктура и стабильный рост цен.

Инфраструктура премиум-класса: Rooftop инфинити-бассейн с видом на океан, фитнес, сауна, SPA, йога, сквош, симулятор гольфа, детская зона, co-working, библиотека, мини-маркет, EV-зарядки, парковка, охрана 24/7.

Расположение:
- до пляжа Karon ~1,2 км
- рядом: магазины, кафе, ночной рынок, поля для гольфа;
- 47 км до аэропорта.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

Realting.com
Перейти
