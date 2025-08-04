Жилой комплекс Ever Prime Residences

Роскошные апартаменты с отличным инвестиционным потенциалом!
Доступна рассрочка!
Ожидаемая доходность от аренды: ~ 6 % годовых!
Высококачественная отделка: встроенная кухня, шкафы, сантехника, кондиционеры!
Вид на море, горы или город!
Пешая доступность до пляжей Kata и Karon!
Ever Prime Residences - роскошные апартаменты с видом на Андаманское море в престижном районе Карон на Пхукете. Идеальны для инвестиций: высокое качество, развитая инфраструктура и стабильный рост цен.
Инфраструктура премиум-класса: Rooftop инфинити-бассейн с видом на океан, фитнес, сауна, SPA, йога, сквош, симулятор гольфа, детская зона, co-working, библиотека, мини-маркет, EV-зарядки, парковка, охрана 24/7.
Расположение:
- до пляжа Karon ~1,2 км
- рядом: магазины, кафе, ночной рынок, поля для гольфа;
- 47 км до аэропорта.
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.