  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ко Кео
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Ко Кео, Таиланд

виллы
62
2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Дом 4 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Современная вилла расположена в одном из самых комфортных районов центрального Пхукета - все…
$1,21 млн
Агентство
KVARIS Real Estate
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Готовая вилла с бассейном рядом с BIS International School, Пхукет всего за 11,9 млн бат! …
$382,000
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Параметры недвижимости в Ко Кео, Таиланд

