Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ко Кео
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома у моря в Ко Кео, Таиланд

виллы
62
4 объекта найдено
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 832 м²
ISL6722 Первый в мире трехуровневый пентхаус с собственной пристанью для яхт.Преимущества:Н…
$2,78 млн
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
KOH22146 Представляем уникальную возможность для семьи, живущей среди потрясающих пейзажей …
$1,48 млн
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 829 м²
KOH3900 High Standart Royal Villa с 23-метровым причалом для частных яхт. Расположенные у п…
$6,28 млн
Оставить заявку
Otium DevelopmentOtium Development
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 748 м²
ISL4884 У подножия величественной Королевской Виллы манит ваша частная яхта 23М. Вы всего в…
$6,86 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ко Кео, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти